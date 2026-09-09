Владельцы Евролиги рассмотрят предложение НБА о покупке организации

Согласно информации источника, официальное предложение НБА может поступить после ближайшего совещания Совета управляющих НБА, запланированного на середину сентября.
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