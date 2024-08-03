МЧС России: в июне-июле на акваториях утонули более тысячи человек

«За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. Удалось спасти почти 1,5 тысячи человек, из них 125 детей.
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