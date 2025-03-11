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Царьград

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Шеремет указал на причину атаки ВСУ на Великие Копани: плевок в сторону Трампа

Шеремет указал на причину атаки ВСУ на Великие Копани: плевок в сторону Трампа

Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в селе Великие Копани Херсонской области является целенаправленным плевком в мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.

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