Позитив для оптимистов

3 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Пришла пора  "вы_аналить" Анналену!Шольц начал борьб...
  • Майя Maja
    Хм...А в чем проблема в масштабах страны-то?Ряд депутатов Гос...
  • вага карлито
    Ну как будут уважать Россию после всего этого!) двойное раздвоенное копытце! Говоруны  все обьяснят! Где они  только ...Алексей Чадаев ра...

Кража Западом золотовалютных резервов России

Кража Западом золотовалютных резервов России

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV, IMAGEBROKER.NET/GLOBALLOOKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД АЛЕКСАНДР ДУГИН ДИРЕКТИВА ДУГИНА: НЕОЖИДАННАЯ ПРАВДА ПРО "УКРАДЕННЫЕ" У РОССИИ МИЛЛИАРДЫ Одна из самых ходовых и широко обсуждаемых тем – кража Западом золотовалютных резервов России и, соответственно, вина за их размещение там либеральным блоком правительства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх