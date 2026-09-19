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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC 331 уже на этих выходных! A BETBOOM раздаст фрибеты за каждый нокаут на этом и других турнирах до конца года

В ночь с субботы на воскресенье в Лос-Анджелесе пройдет UFC 331. Фанаты единоборств со всего СНГ особо ждут данный турнир, ведь в клетку после годового простоя наконец возвращается экс-первый номер рейтинга легкого веса Арман Царукян.

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