В Челябинске резко выросли цены на аренду комнат

В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, за 2023 год выросли в цене на 23,4%. Данную недвижимость в Челябинске можно арендовать в среднем за 8 тысяч 211 рублей, сообщается в исследовании на портале о недвижимости.
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