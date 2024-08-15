Новейший Changan CS75 Plus уже на конвейере, но в России его пока не ждут

В китайском городе Хэфэй началось серийное производство CS75 Plus нового, четвертого поколения — такой кроссовер отличается от предшественника необычной передней оптикой, состоящей из вертикальных трапециевидных блоков с тонкими светодиодными линиями.
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