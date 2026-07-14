Киев заволокло густым дымом. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ. Журналисты утверждают, что жители украинской столицы задыхаются от густого дыма.
RT: Киев заволокло густым дымом
Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Очередной президент пиндосии, показывает всему Миру, что "пиндосия над усэ". Все союзники пиндосии, должны дохнуть за пиндосию и вместо пиндосов. Иначе нахера такие союзники нужны? Хохло-придурки встали в ряды дурачков, которые решили пожертвовать всем своим население ради того, чтобы пиндосы заплывали жиром, и ни о чем не беспокоились. Таких идиотов еще поискать.
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