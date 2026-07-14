Дмитрий Фактурович

Очередной президент пиндосии, показывает всему Миру, что "пиндосия над усэ". Все союзники пиндосии, должны дохнуть за пиндосию и вместо пиндосов. Иначе нахера такие союзники нужны? Хохло-придурки встали в ряды дурачков, которые решили пожертвовать всем своим население ради того, чтобы пиндосы заплывали жиром, и ни о чем не беспокоились. Таких идиотов еще поискать.