Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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RT: Киев заволокло густым дымом

RT: Киев заволокло густым дымом

Киев заволокло густым дымом. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ. Журналисты утверждают, что жители украинской столицы задыхаются от густого дыма.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Очередной президент пиндосии, показывает всему Миру, что &quot;пиндосия над усэ&quot;. Все союзники пиндосии, должны дохнуть за пиндосию и вместо пиндосов. Иначе нахера такие союзники нужны? Хохло-придурки встали в ряды дурачков, которые решили пожертвовать всем своим население ради того, чтобы пиндосы заплывали жиром, и ни о чем не беспокоились. Таких идиотов еще поискать.
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