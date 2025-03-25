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Царьград

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Не газ, но взрыв: специалисты ищут причины ЧП в жилом комплексе под Ростовом

Не газ, но взрыв: специалисты ищут причины ЧП в жилом комплексе под Ростовом

Молодой человек попал в больницу после взрыва в многоэтажном доме.В жилом комплексе "Спутник" Аксайского района произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек.

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