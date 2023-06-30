Дыбленко о ЦСКА: «Сложного ничего не было: перемудренных схем, тактики, философии. Не было такого, что пришел и ничего не понимаешь»

29-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина в своем первом сезоне за армейцев. – Пришлось ли адаптироваться под требования к хоккею Сергея Федорова? Или в тренировочном, тактическом плане не было ничего особенного? – Нет-нет, все нормально.
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