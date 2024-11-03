В Совфеде оценили озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

Карасин напомнил, что условия России по разрешению конфликта были довольно чётко сформулированыНедавно турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что "справедливым" разрешением боевых действий будет восстановление территориальной целостности Украины.
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