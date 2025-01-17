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Царьград

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Успешный возврат Super Heavy: прорыв SpaceX на старте в Техасе

Успешный возврат Super Heavy: прорыв SpaceX на старте в Техасе

Космический корабль Starship с ускорителем Super Heavy вернулся на стартовую площадку в Техасе после успешного запуска.

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