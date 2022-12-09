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Свежие комментарии
IV
igor vinogradov
почему у животных тоже 5 пальцев, а не только у людей ?
Что на самом деле...
евгений кветковский
👍😆😆
Куда бегут крысы ...
ЛР
Леонид Ла Рошель
Один из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня. Странно, почему "британские учёные" до сих пор не озаботились ...
Куда бегут крысы ...
Телеканал «Моя Планета»
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Пицунда
.
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