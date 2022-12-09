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  • igor vinogradov
    почему у животных тоже 5 пальцев, а не только у людей ?Что на самом деле...
  • евгений кветковский
    👍😆😆Куда бегут крысы ...
  • Леонид Ла Рошель
    Один из наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня. Странно, почему "британские учёные" до сих пор не озаботились ...Куда бегут крысы ...

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