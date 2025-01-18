Стратегически важный посёлок. Армия России окружает ВСУ в Великой Новосёлке

Сергей Адамов 17 января 2025 г. Ситуация на восточном фланге донецкого фронта резкого обострилась. Подразделения группировки «Восток» Вооружённых сил России перешли в наступление в районе населённого пункта Великая Новосёлка, выбивая противника с занимаемых позиций.
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