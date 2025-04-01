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Царьград

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Эфимов: В Москве построят 4,4 млн кв. м жилья и создадут 100 тыс. мест

Эфимов: В Москве построят 4,4 млн кв. м жилья и создадут 100 тыс. мест

В Москве в 46 районах начнется строительство жилья по программе реновации. Планируется возведение 4,4 млн кв.

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