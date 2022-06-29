В Забайкалье разведчики Восточного военного округа совершили марш-бросок на 20 километров

В Забайкалье разведчики Восточного военного округа совершили марш-бросок на 20 километров

В рамках мероприятия военнослужащие отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп, преодолели «зараженные» участки местности и водные преграды.

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