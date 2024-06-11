Виталий Матвийчук — о настоящем и будущем Иркутского избирательного округа №2

О настоящем и будущем своего избирательного округа №2 — что сделано и запланировано для огромной части территории микрорайона Ново-Ленино — рассказал депутат Думы города Иркутска, вице-спикер Виталий Матвийчук О территории, о которой ему доверили заботиться, Виталий Матвийчук рассказывает с искренней теплотой.