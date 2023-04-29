Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Дадонов отдал пас на победный гол в 6-м матче против «Миннесоты». У него 3+1 в серии

Дадонов отдал пас на победный гол в 6-м матче против «Миннесоты». У него 3+1 в серии

«Даллас» обыграл «Уайлд» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 4:1 в шестом матче).  Россиянин ассистировал Уайтту Джонстону во втором периоде, сделав передачу из-за ворот.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх