Здравствуй, дорогая русская Цивилизация. Эта статья является продолжением предыдущего материала про возвращение музыкантов.
Наследие Пригожина сохранили. У музыкантов новый командир
Комментарии
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Александр Батт
Бунт был. Были сбиты 6 вертолетов и один самолет российской армии. Погибли 15 летчиков МО. Были перекопаны дороги. Пострадал имидж России.
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12 час.
Александр Батт
Бунт во время войны, это предательство и пособничество врагу.
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12 час.
Александр Батт
Бунт был. Были сбиты 6 вертолетов и один самолет российской армии. Погибли 15 летчиков МО. Были перекопаны дороги. Пострадал имидж России.
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12 час.
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