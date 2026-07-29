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На вооружение спецназа полиции Гонконга принят новейший автомат CS/LS7

На вооружение спецназа полиции Гонконга принят новейший автомат CS/LS7 В сети опубликованы материалы из «Введения в экипировку спецназа полиции Гонконга», на кот.

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