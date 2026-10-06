В Татарстане за девять месяцев сэкономили 4,03 млрд рублей на закупках

В Татарстане за девять месяцев 2026 года экономия бюджетных средств по итогам заключенных контрактов составила 4,03 млрд рублей.
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