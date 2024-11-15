Джеки Чан записал видеообращение к жителям России

Уроженец Гонконга пригласил жителей России пуститься в приключение с его "пушистым другом".Один из самых популярных актёров современности Джеки Чан записал отдельное видео для жителей России с приглашением посетить премьеру нового фильма "Операция "Панда" с его участием.