И снова о нулевом доверии

Игорь Василевский

У офицеров, которые воевали под началом И. Попова скажу... несколько отличные от оценок Роджерса характеристики. Прямо противоположные.. А оценивать по словам одного ну очень доверенного и близкого к близким в МО кругам... Я же не берусь оценивать работу Роджерса по экономике. Не мое. Но кто то камня на камня от нее не оставит. А кто то - скорее всего - научный руководитель, ею будет гордиться и восхищаться... НО!!! Особенно меня умиляют молодые лица, находящиеся где то в полях сражений, которые о военном деле не соображают ну... ничего! А так бравенько повествуют... Вранье и некомпетентность