Александр Роджерс Некоторые вчера начали возмущаться, как смеет этот Роджерс сомневаться в том, существует ли вообще мальчик генерал Попов?!Да, маленькие, я буду сомневаться во всём, что читаю в интернете.
И снова о нулевом доверии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
У офицеров, которые воевали под началом И. Попова скажу... несколько отличные от оценок Роджерса характеристики. Прямо противоположные.. А оценивать по словам одного ну очень доверенного и близкого к близким в МО кругам... Я же не берусь оценивать работу Роджерса по экономике. Не мое. Но кто то камня на камня от нее не оставит. А кто то - скорее всего - научный руководитель, ею будет гордиться и восхищаться... НО!!! Особенно меня умиляют молодые лица, находящиеся где то в полях сражений, которые о военном деле не соображают ну... ничего! А так бравенько повествуют... Вранье и некомпетентность
Ответить
18 час.
Юрий Рязанов
Уважения и сочувствия вызывают только соратникам воевавшим под его руководством. Да и вообще такие внутренние войны вызывают сожаление и наносящие явный вред нашей армии. так поступают только враги вносящие сумятицу и неразбериху , как вроде бы отсутствует общее руководство.
Ответить
15 час.
Александр Симаков
Роджерс встречался с генералом Поповым и на основании беседы с ним сделал свои выводы. Если же у Вас личная неприязнь к Роджерсу, то прочтите статью на эту тему другого автора. https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43444593907/Na-uvolnenie-generala-Popova-subordinatsiya-i-voinskaya-chest?utm_referrer=mirtesen.ru
На увольнение генерала Попова: субординация и воинская честь - Неспешный разговор - 15 июля - 43444593907
Неспешный разговор - МирТесен
Ответить
4 час.
Свежие комментарии