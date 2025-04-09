В суде Пензы допросили свидетелей по делу сына экс-главы Мордовии Меркушкина

РИА "Новости"/Юрий Глебов Первомайский районный суд Пензы допросил свидетелей стороны защиты по делу Алексея Меркушкина – экс-министра целевых программ Мордовии, сына бывшего губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии