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Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете

Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск. Ранее на него завели уголовное дело о клевете за слова о воровстве на Московском международном кинофестивале — об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

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