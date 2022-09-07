Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете

Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск. Ранее на него завели уголовное дело о клевете за слова о воровстве на Московском международном кинофестивале — об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.
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