Снова вместе: Ирину Шейк подловили с Томом Брэди

Фанаты модели порадовались за Ирину. Фанаты думали, что Ирина Шейк грустит в одиночестве LEGION-MEDIAИрину Шейк и Тома Брэди засекли за романтической трапезой на Манхэттене LEGION-MEDIAНовые фото Шейк, появившиеся в Сети, немного утешили многочисленных фолловеров Ирины.