Снова вместе: Ирину Шейк подловили с Томом Брэди

Фанаты модели порадовались за Ирину. Фанаты думали, что Ирина Шейк грустит в одиночестве LEGION-MEDIAИрину Шейк и Тома Брэди засекли за романтической трапезой на Манхэттене LEGION-MEDIAНовые фото Шейк, появившиеся в Сети, немного утешили многочисленных фолловеров Ирины.
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