Подписчики Виктории Бони заметили, что у блогера срослись губы после пластики в США

Виктория Боня записала новое видео для подписчиков, на котором показала только свои губы. Фото: из открытых источников Подписчики блогера заметили, что она очень странно говорила и почти не открывала рот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии