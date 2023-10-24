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Подписчики Виктории Бони заметили, что у блогера срослись губы после пластики в США

Подписчики Виктории Бони заметили, что у блогера срослись губы после пластики в США

Виктория Боня записала новое видео для подписчиков, на котором показала только свои губы. Фото: из открытых источников Подписчики блогера заметили, что она очень странно говорила и почти не открывала рот.

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