Условия по полезным ископаемым сравнили с экономической колонизацией Украины США

Требования США, озвученные Дональдом Трампом Украине по полезным ископаемым в обмен на оказание военной помощи, много хуже, чем репарации для Германии по окончанию Первой мировой войны, и санкций для Берлина и Токио по окончанию Второй мировой войны.
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