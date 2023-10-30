Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России

ЭМИЛЬ ВАТМ В том, что себя ты считаешь смелым дерьмом, я не сомневаюсь

ЭМИЛЬ ВАТМ А вообще, я привожу данные, могу привести ссылки, но когда оппоннт оказывается лерьмом, навроде тебя, то отвечаю я аналогично