Кто первый начал? Современное реноме Израиля – это типичный продукт западного социального инжиниринга.
Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
В том, что себя ты считаешь смелым дерьмом, я не сомневаюсь
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3 д.
ЭМИЛЬ ВАТМ
А вообще, я привожу данные, могу привести ссылки, но когда оппоннт оказывается лерьмом, навроде тебя, то отвечаю я аналогично
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3 д.
Владимир Барышев
Интеллект так и прет из комментариев ! Вам бы каждому да по гранате, чтобы уж наверняка! И откуда столько, вас таких "доброжелательных", повылезло?
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2 д.
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