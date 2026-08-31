Toyota обновила универсал Roomy: он стоит меньше 1 млн рублей

Обновленная Toyota Roomy оценивается на домашнем рынке в минимальные 1 830 400 иен, что в пересчете по курсу составляет 989 000 рублей.
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