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5koleso.ru

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Toyota обновила универсал Roomy: он стоит меньше 1 млн рублей

Обновленная Toyota Roomy оценивается на домашнем рынке в минимальные 1 830 400 иен, что в пересчете по курсу составляет 989 000 рублей.

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