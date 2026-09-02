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Samsung выпускает новейшую One UI 9 с Android 17 на прошлогодних флагманах

Samsung выпускает новейшую One UI 9 с Android 17 на прошлогодних флагманах

Перечень устройств официально расширен Samsung официально объявила о расширении программы бета-тестирования One UI 9 на большее количество устройств Galaxy.

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