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Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice

Фигуристки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступят в дуэте на ледовом шоу Art on Ice. Премьера их совместной программы будет проходить с 6 по 15 февраля 2025 года в швейцарских городах – Цюрихе, Фрибуре и Давосе.

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