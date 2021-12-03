Уважаемые жители города Джанкоя!

Внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности, касающиеся граждан в возрасте 60 лет и старше:С 15 декабря текущего года отменяется самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо сертификат о перенесенном заболевании или QR-код, полученный с использованием того же приложения.