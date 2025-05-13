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Как с помощью позиционирования, цифр и ИИ мы с клиентом сделали X6 по кол-ву продаж с 23 до 130

Как с помощью позиционирования, цифр и ИИ мы с клиентом сделали X6 по кол-ву продаж с 23 до 130

﻿﻿В этом посте я поделюсь интересным примером того, как мы с Андреем Андреевым создали X4 для его продукта в проекте Create Today и побили его общий рекорд продолжительности проекта.

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