Путин: прежнее поколение политиков пошло на разрушение России

"Цевилизованый мир" это насмешка над миром! Это страны Империалисты которые грабили мир,составляют его!

Eduard

Сейчас этот "цивилизованый мир" устраивает перевороты,взрывают газопроводы,устраивают войны,короновирусы распространяют и просее прочее.Конечно не у себя в Лондоне и Париже,они же не дураки!