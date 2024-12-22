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Путин: прежнее поколение политиков пошло на разрушение России

Путин: прежнее поколение политиков пошло на разрушение России

Прежнее поколение отечественных политиков пошло «на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира».

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Комментарии
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Eduard
&quot;Цевилизованый мир&quot; это насмешка над миром! Это страны Империалисты которые грабили мир,составляют его!
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19 час.
Eduard
Сейчас этот &quot;цивилизованый мир&quot; устраивает перевороты,взрывают газопроводы,устраивают войны,короновирусы распространяют и просее прочее.Конечно не у себя в Лондоне и Париже,они же не дураки!
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19 час.

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