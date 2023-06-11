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Шойгу наградил российских военных медалями «Золотая звезда»

Шойгу наградил российских военных медалями «Золотая звезда»

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу, вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.

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