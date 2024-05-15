Визит Си Цзиньпина в Европу

В декабре 2023 г. в Пекине проходил саммит Китай — ЕС, который подтвердил давно известное: руководство ЕС ничего, кроме «стратегической преданности США» и «отсутствия автономии» (формулировки китайского МИД), не проявляет.
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