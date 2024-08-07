16-летний юноша погиб в ДТП на ул. Клубной в Ижевске

В Ижевске продолжается расследование обстоятельств гибели 16-летнего подростка, который был насмерть сбит 23-летним водителем автомобиля ВАЗ-2107 6 августа около 22:10 на улице Клубной, дом 40.
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