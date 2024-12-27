В Петербурге за год проверили более десяти тысяч машин

В отношении водителей вынесли 1345 постановлений В Петербурге прошло заключительное заседание Межведомственной транспортной комиссии в текущем году, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по транспорту.
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