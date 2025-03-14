Европа заявляет, что Россия вот-вот нападет и применит ядерное оружие Игорь Веремеев Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что утверждения президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, являются враньем и фейком, и за такие высказывания надо отвечать.
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