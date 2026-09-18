Гамма-телескоп COSI собран: миссия по изучению антиматерии в Галактике приближается к запуску

Широкоугольный гамма-спектрометр займётся наблюдением материи и антиматерии в Млечном Пути, а также финальными стадиями жизни звёзд Инженеры и руководители Калифорнийского университета в Беркли зафиксировали ключевую веху: 8 июля 2026 года детекторная сборка телескопа COSI (Compton Spectrometer and Imager) была поднята с монтажного стола и установлена в рабочее положение.