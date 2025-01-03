Пять человек встретили Новый год в вытрезвителе Петрозаводска

В прошлом году тех, кто сам не справился с отравлением алкоголем было семеро. В новогоднюю ночь и первые дни нового года в медицинском вытрезвителе Республиканского наркологического диспансера получили помощь 5 человек (в прошлом году – 7 человек).
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