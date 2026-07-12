США и Иран вновь атаковали друг друга

Конфликт между США и Ираном резко обострился. "Ормузский пролив закрыт до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти", - указано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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