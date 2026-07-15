«Гражданин-мститель» про беспредел мигрантов разрешили в Германии только для взрослых

В Германии разгорелся новый скандал вокруг фильма Уве Болла «Гражданин-мститель».Немецкий регулятор FSK отказался присвоить картине возрастной рейтинг, мотивируя это тем, что лента пропагандирует самосуд.
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