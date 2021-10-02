Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаВпервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством Сегодня мы стоим перед лицом явления, чреватого возрождением нацизма 75 лет назад, 1 октября 1946 г.Вернуться к статье274НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНИНиколай ИлиевскийЮрий Викторович, как всегда, на высоте.Liudmila Kosteley (Моисеева)Уже вот только за эти слова параша должен был сидеть. Он угрожал своему населению, и детям, оккупированных территорий Донбасса, но не Россией, как они хотят это предоставить всему Миру, а ВСУ и АТО. Да тут итак ясно. АТО это против "террористов", а кого они называют террористами. На этот вопрос ОТВЕТ ясен, про кого говорит параша.? Про жителей Донбасса, а не России. Значит с кем они воюют?Liudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=zmhar0J27HwLiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=W_MvDDfBri0ВГВильгельм ГегельРоссийская академия наук дала следующее определение: Фашизм — это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определённой нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.ВГВильгельм ГегельВ эссе «Вечный фашизм» итальянский писатель и философ Умберто Эко приводит список признаков того, что он называет «ур-фашизмом» или «вечным фашизмом»: 1. Культ традиции; культурный синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях. 2. Неприятие модернизма, иррационализм. В пример приводится противопоставление «крови и почвы» «дегенеративному искусству» в нацистской Германии. 3. Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному. 4. Неприятие скептицизма: сомнение трактуется как предательство. 5. Ксенофобия, расизм. 6. Буржуазность, опора на средний класс. 7. Национализм; одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде. 8. Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть. 9. Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм — как сотрудничество с врагом. 10. Элитизм, презрение к слабым. 11. Культ героизма и культ смерти. 12. Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения. 13. «Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. 14. Неприятие парламентаризма. 15. Использование новояза.Liudmila Kosteley (Моисеева)А зеленский, обещал, что закончит войну, поэтому народ за него и проголосовал. А сам так же продолжает врать, что Украина воюет с Россией. Что же он считает людей идиотами? "Идёт война" и Россия "платит дань" Украине в виде газа, да и ещё требуют. Где это такое видели?! Чтобы "оккупант и агрессор" поставлял газ, а теперь возможно и уголь, чтобы "враги" не замёрзли. И этого Зе судить надо! А что ждут в Мировом сообществе? Когда как и Гитлер развязал войну, МИРОВУЮ! Потому что сейчас весь Мир под ружьём.Да и по поводу, якобы, "оккупации" всех стран и Прибалтики. Просто диву даёшься, они все, и Польша, и Прибалтика, и Украина жили намного лучше населения ПОБЕДИТЕЛЕЙ! И ИХ ОККУПИРОВАЛИ!!! И оккупант восстанавливал всё после войны.ВГВильгельм ГегельИ до 1940 года Прибалтика жила лучше, чем СССР!Liudmila Kosteley (Моисеева)Да, но вы не забывайте, что и в 1940 Прибалтика уже вступила в СССР. А до этого была тоже в составе России.https://konturmap.ru/geography-8-9klas-p8.html И при царе её снабжали лучше, потому что проезжали из-за границы мимо и царю тоже не надо было показывать, что плохо живут.ВГВильгельм ГегельПри чем здесь "проклятый царизм"? С 1918 по 1940 год Прибалтика не входила в СССР и нечего было восстанавливать! Жила лучше до СССР и живет лучше после СССР. А вот пример Финляндия входила в Российскую Империю до 1918, но никогда не входила в СССР, жила и живет лучше, чем в СССР и России.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)РАЗВЕ?!? ВСЕ ГРАЖДАНЕ?!? НИЧЕГО НЕ ПУТАЕТЕ?!? НУ И ПОРОЧНАЯ ЖЕ У ВАС ПАМЯТЬ?!!Liudmila Kosteley (Моисеева)Прибалтика отошла к России во времена Петра-1 и он и последующие Цари и царицы содержали неплохо Прибалтику. Я не знаю, но моя бабушка мне говорила, что они и при царе хорошо жили. А не говорю о тех бабушках и дедушках, которых раскулачили, а просто о средних. У них всё было. И дома, и скот, и земля. Кто хотел работать и жить нормально-жили. А сейчас, Путин столько программ сделал, даже в ЕС и США многие завидуют, а кто их делает? Вот С.Шойгу, хочет сделать города в Сибири, чтобы там люди жили нехуже, чем в Москве и СПб и что? Столько противников! Да не хочешь и не делай. Так они ещё и грязью поливают. Времена меняются, а люди остаются прежние. Сравните дома https://www.youtube.com/watch?v=iwrks5moy5ALiudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=ztdYD-FR1oU&t=73sLiudmila Kosteley (Моисеева)И не хотят жить нормально.Что их за уши тащить?!Liudmila Kosteley (Моисеева)А до 1918 года где была Прибалтика? Я вам послала карту. Тоже в РОССИИ,ВГВильгельм ГегельВы, мадам, о чем собственно хотели сказать своим CAPS LOCKом? О своей непорочной памяти?ВГВильгельм ГегельПрибалтика была в составе Российской Империи до 1918 года, также как и Финляндия. С 1918 года они получили свою независимость и не развалили свою промышленность, как в России сейчас. И добровольного входа их в СССР не было, а была банальная инкорпорация.ВГВильгельм ГегельВаша цитата:"А до 1918 года где была Прибалтика? Я вам послала карту. Тоже в РОССИИ" И Финляндия была в Российской Империи! Так она и до 1918 года имела высокий уровень жизни и после! Прибалтика не просилась в СССР, ее инкорпорировали.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)О ВЕЛИЧАЙШЕЙ НЕБЛАГОДАРНОСТИ ПРИБАЛТОВ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ПЛЕВАТЬ НА РОССИЮ (СССР)! ОНА ВСЕХ СПАСАЛА ЖЕРТВУЯ СОБОЙ И СВОИМИ ГРАЖДАНАМИ!!! ВАМ НИКОГДА НЕ ДОСТИЧЬ ИХ БЛАГОРОДСТВА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!!!ВГВильгельм ГегельНе капсите! Это вульгарно! Прибалты и финны не просили никого из них спасать! Вы же не идете спасать соседа, если он этого не хочет и мало того, "посылает вас куда подальше"!Liudmila Kosteley (Моисеева)Боже! Вы совершенно не знаете истории. До 1918 года от начала 18 века, Прибалтика-Это Россия. Пётр купил у Софии шведской эти земли, после того, как Швеция обанкротилась в войнах и Карла -12 убили. И с того времени Прибалтика в СОСТАВЕ РОССИИ, Далее, сходите со своими Мирными ДОГОВОРАМИ в одно место. Ибо в Первой Мировой войне ПОБЕДИЛА АНТАНТА! А Россия входила в Антанту. В 1914 году, когда Россия была в составе АНТАНТЫ, вышел ЗАКОН, по АНТАНТЕ, не подписывать НИКАКИХ ДОГОВОРОВ. Однако БОЛЬШЕВИКИ НЕ ЗНАЛИ этого закона и Подписали 3 марта Брестский мирный договор (Ленин) Но и опять же война ещё не закончилась, а закончилась она в Декабре 1918 ПОБЕДОЙ АНТАНТЫ и автоматически ЭТОТ БРЕСТСКИЙ ДОГОВОР НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!. Далее в ноябре 1918 года РЕВОЛЮЦИЯ в ГЕРМАНИИ и ВСЕ ДОГОВОРА ПОСЧИТАЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. А Немцы и Прибалтика воспользовались НЕЗНАНИЕМ "КУХАРКИНЫХ ДЕТЕЙ" и НЕЗАКОННО удерживали эти ТЕРРИТОРИИ у себя. Однако Сталин уже к 1939 году разобрался во всём и опять присоединил СВОИ ЗЕМЛИ в РСФСР, т.е. СССР. Так что ВАШЕГО СОГЛАСИЯ НЕ НАДО БЫЛО. Это итак была территория РФ. Единственная страна, которая ушла из состава России-Финляндия. Ушла по всем законам с разрешения Российского правительства. А ВЫ ВСЕ и УКРАИНА (УЕР)по УСЛОВИЯМ НЕМЦЕВ, по БРЕСТСКОМУ ДОГОВОРУ 3 МАРТА 1918 года. НО ЭТО ВСЁ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТ ДЕКАБРЯ 1918. Историю учите. А я "МАДАМ" из ЕС и ещё кое-откуда. Просто, действительно ЗНАЮ ИСТОРИЮ! Меня политика не интересует, а Законы-ДА!Liudmila Kosteley (Моисеева)Да и ещё. Я ездила в Прибалтику постоянно на сборы. Мы жили в Международном лагере, в Усть -Нарве, "Норус", так кто его строил и для чего? РОССИЯ (СССР) для подготовки молодёжи для поездок за границу. А кто ЭТО ДЕЛАЛ, как НЕ СОВЕТСКИЕ! Что прибалты?! Не смешите мои боты! Там практически не было прибалтов. Только обслуга у нас, а так в "начальниках" Российские (советские) поэтому не надо унижать. Кто вы? И кто из того же Ленинграда. Это тоже может показаться УНИЖЕНИЕМ, но это ТАК. Всё находилось в Москве и Ленингаде, но никак ни в Нарве и даже Риге.Liudmila Kosteley (Моисеева)Ну и ещё раз о УНИЖЕНИИ КАК ДОСТОИНСТВА, так и ДЕЛ. Я же не хвастаюсь, кто был мой ПРА ПРА...ДЕД, А он "из БИБЛИИ".МОИСЕЙ. Так зачем же ВЫ унижаете РОССИЮ, которая для вас всё сделала. И кем вы были бы в разбитой Столетними войнами Прибалтике? Пётр и тогда ЗАЩИТИЛ ВАС, от АНГЛИИ. Ибо Войну "ваши" Шведы проиграли.ВГВильгельм ГегельНе валите все в одну кучу! Прибалтика, Законы, Сталин, РСФСР. Обычная "шариковщина".Еще нужно вспомнить Польшу в составе Российской Империи. Начнем с Эстонии. Первая Эстонская Республика (эст. Esimene Eesti Vabariik) — период в истории Эстонии. Она была провозглашена 24 февраля 1918 года.2 февраля 1920 года Советская Россия и Эстония подписали мирный договор о взаимном признании. 15 июня 1920 года Учредительное собрание одобрило проект первой конституции Эстонской Республики. 22 сентября 1921 года Эстония стала членом Лиги наций. Литва.Московский договор 1920 года — мирный договор между Литвой и Советской Россией, который был подписан 12 июля 1920 года в Москве. Договор явился следствием советско-литовского вооружённого конфликта (1918—1919).Договор был подготовлен в условиях быстрого наступления Красной армии на занятых Польшей территориях современных Литвы и Белоруссии летом 1920 года, во время советско-польской войны. Согласно ему, была юридически ликвидирована Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика (Литбел); была определена государственная граница между РСФСР и Литвой; значительные территории с городами Гродно, Щучин, Ошмяны, Сморгонь, Браслав, Лида, Поставы, а также Виленский край с Вильно были признаны частью Литвы. Латвия. Борьба за независимость Латвии (латыш. Latvijas brīvības cīņas[1]), также Освободительная война Латвии (латыш. Latvijas atbrīvošanas karš) — общее название боевых действий на территории Латвии, начавшихся в конце 1918 года после завершения Первой мировой войны и провозглашения независимости Латвии Народным советом Латвии и закончившихся подписанием Рижского договора между Латвией и РСФСР.11 августа 1920 года правительство Латвии подписало договор о мире с РСФСР, по которому Советское правительство: ...признаёт безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле. Ваша цитата: "Однако Сталин уже к 1939 году разобрался во всём и опять присоединил СВОИ ЗЕМЛИ в РСФСР, т.е. СССР." Исходя из которой, нужно понимать, Сталин наплевал международные Договоры и инкорпорировал Прибалтику в СССР.ВГВильгельм ГегельВаша цитата:" Пётр и тогда ЗАЩИТИЛ ВАС, от АНГЛИИ." От какой Англии он защитил? Куда ездил с Великим Посольство?ВГВильгельм ГегельВаша цитата:" Я ездила в Прибалтику постоянно на сборы. Мы жили в Международном лагере, в Усть -Нарве, "Норус", так кто его строил и для чего? РОССИЯ (СССР) для подготовки молодёжи для поездок за границу. А кто ЭТО ДЕЛАЛ, как НЕ СОВЕТСКИЕ! Что прибалты?! Не смешите мои боты!" Ваши боты давно не смеются, а "просят каши"! И какого черта нужно было строить Международный лагерь в Усть-Нарве? Что своей исконной земли маловато? Или Псков , Великий Новгород не подходили? Тогда можно было и под Ленинградом построить. Нахрена такая благотворительность? А потом ахать какие прибалты не благодарные!ДенисПобедили нацистов, зато появилось другое зло — еврейский фашизм. Почему их не судят?Комментировать
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