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В Белоруссии заявили о готовности дать отпор любому врагу

В Белоруссии заявили о готовности дать отпор любому врагу

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Белоруссии Валерий Малашко в ходе своего выступления 22 июня по поводу годовщины начала Великой Отечественной войны заявил о готовности Минска дать отпор каждому, кто будет посягать на республику.

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