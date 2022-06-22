В Белоруссии заявили о готовности дать отпор любому врагу

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Белоруссии Валерий Малашко в ходе своего выступления 22 июня по поводу годовщины начала Великой Отечественной войны заявил о готовности Минска дать отпор каждому, кто будет посягать на республику.
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Белоруссии Валерий Малашко в ходе своего выступления 22 июня по поводу годовщины начала Великой Отечественной войны заявил о готовности Минска дать отпор каждому, кто будет посягать на республику.
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