Россия увеличила добычу нефти в ноябре почти на 2%

РФ увеличила производство нефти в ноябре чуть менее чем на 2% относительно октября, до 1,486 млн тонн в сутки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
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