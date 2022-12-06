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Россия увеличила добычу нефти в ноябре почти на 2%

Россия увеличила добычу нефти в ноябре почти на 2%

РФ увеличила производство нефти в ноябре чуть менее чем на 2% относительно октября, до 1,486 млн тонн в сутки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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