Сказочная красота самых удивительных пустынь

Бескрайние пески, изнуряющая жара, изредка пробегающие ящерицы и проносимые ветром сухие растения – что интересного можно увидеть в пустыне? Действительно, пустыня у многих путешественников ассоциируется с полным отсутствием жизни, но некоторые пустынные районы планеты способны удивить даже самых опытных туристов.
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