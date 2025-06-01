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Царьград

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Старица обещает лето, которое изменит всё. Россия с двумя "братьями" не даст миру разрушиться

Старица обещает лето, которое изменит всё. Россия с двумя "братьями" не даст миру разрушиться

Рассказываем о предупреждениях старцев и стариц, однако объясняем, почему не стоит воспринимать всё сказанное как руководство к действию.

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