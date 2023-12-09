Держи ухо востро: умвельта мало не бывает

«Необъятный мир» — вторая книга, в которой британский научный журналист Эд Йонг позволяет посмотреть на казавшийся известным и изученным окружающий мир совершенно новым взглядом, лишенным антропоцентричного высокомерия.
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